Il CEO di un’azienda ha licenziato 900 dipendenti durante una chiamata su Zoom

07—Dic—2021 / 10:36 AM

Una sola videochiamata su Zoom per licenziare simultaneamente oltre 900 dipendenti. È questa la trovata distopica del CEO della Better.com, un’azienda che eroga mutui. «Ho brutte notizie da darvi, se siete in questa call sappiate che siete licenziati con effetto immediato», ha detto Vishal Garg davanti ai suoi dipendenti increduli.

I dipendenti licenziati hanno poi ricevuto i dettagli della liquidazione via email. Il personale così licenziato costituiva circa il 9% dell’intera forza lavoro di Better.com. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo. Sui social gli utenti hanno denunciato l’inaudito cinismo del CEO della Better.com — a maggior ragione perché l’azienda aveva appena ricevuto oltre 750 milioni di dollari ‘liquidi’, direttamente a bilancio, come parte di un accordo con una SPAC incaricato di guidare il debutto dell’azienda in borsa nei prossimi mesi.

Dover decidere licenziamenti è straziante, specialmente in questo periodo dell’anno. Tuttavia una forza lavoro ridotta e concentrata ci permette di giocare all’attacco entrando in un mercato immobiliare in radicale evoluzione

ha aggiunto il CFO di Better.com, Kevin Ryan.

Per Vishal Garg non era nemmeno la prima volta: “è la seconda volta che mi trovo costretto a licenziare così tanti dipendenti, l’ultima volta che l’ho fatto ho pianto”, ha raccontato. Che dire, buon natale in anticipo a tutti e 900 i dipendenti della Better.com che si sono trovati improvvisamente disoccupati.