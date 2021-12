Apple pianifica già la seconda generazione di VR/AR?

Siamo ancora in attesa di scoprire di più in merito al nuovo visore per la realtà virtuale in sviluppo presso Apple, il quale stando a quel che sappiamo dovrebbe arrivare nel 2022 e presentare feature davvero top di gamma a un prezzo tutt’altro che accessibile. Nonostante gli ottimi piani però, potrebbe trattarsi di un prodotto di nicchia, ma la compagnia crede già fermamente nel progetto, al punto che a quanto pare è già al lavoro su una seconda generazione.

A svelare il tutto è stato il noto analista Ming-Chi Kuo in una nota degli investitori, ottenuta dalle pagine di MacRumors recentemente, trovate qui di seguito la dichiarazione completa.

Apple ha iniziato a pianificare la seconda generazione AR/MR di visori, con le consegne che dovrebbero arrivare nella seconda metà del 2024. I miglioramenti riguarderanno un peso ridotto grazie a design, batteria e processore migliorati rispetto al precedente modello, il quale entrerà in fase di produzione di massa nella parte finale del 2022 (Q4).

Fra gli altri dettagli rivelati da Kuo troviamo un peso della prima generazione che sembra pronto ad aggirarsi dai 300 ai 400 grammi, oltre che la possibilità di cambiare da AR a VR per fornire un’esperienza totalmente diversa. Abbiamo parlato in questo approfondimento delle previsioni del noto insider Mark Gurman relative alle funzionalità che il nuovo visore dovrebbe offrire.

Sembra quindi che con il nuovo dispositivo che potrebbe non farsi vedere prima della seconda metà del 2023, il colosso abbia già intenzione di rilanciare con un nuovo modello a circa un anno di distanza, anche se va specificato che per il momento si tratta solamente di analisi e previsioni non confermate, e che – specialmente considerando la crisi di scorte – i piani potrebbero cambiare in meglio o in peggio nel corso dei prossimi mesi.