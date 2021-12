Superman & Lois 2: il trailer della seconda stagione della serie TV

The CW ha diffuso il trailer di Superman & Lois 2, la seconda stagione della serie TV con protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch. Il filmato arriva poco dopo che, in una foto uscita fuori dal set, era stato mostrato il nuovo costume dell’Uomo d’Acciaio.

Ecco il trailer di Superman & Lois 2.

Alla fine della prima stagione di Superman & Lois, Clark se l’è dovuta vedere con Tal-Rho che ha tentato di restaurare la razza kryptoniana. Ed in tutto ciò Superman ha ricevuto il supporto di John Henry Irons, personaggio proveniente da una Terra parallela.

Lo showrunner Todd Helbing ha dichiarato sulla nuova stagione:

Scaveremo più a fondo in ciò che vuol dire per Clark essere genitore, arrivando al punto che, per proteggere i propri figli, sarebbe in grado di mettersi in situazioni pericolose.