Superman & Lois 2: l’Uomo d’Acciaio ha un nuovo costume in una foto dal set

Direttamente dal set di Superman & Lois 2 è stata pubblicata una foto che mostra l’Uomo d’Acciaio interpretato da Tyler Hoechlin con un nuovo costume. A postare la foto è stata la regista Amy Jo Johnson, che ha diretto il sesto episodio della seconda stagione.

Ecco la foto dal set di Superman & Lois 2 con Tyler Hoechlin che indossa il nuovo costume. Da come si può vedere nell’immagine si tratta di un costume dai colori più accesi rispetto a quello precedente, e con i muscoli meno evidenziati.

La regista ha definito l’esperienza sul set della serie TV DC Comics come “la più eccitante di tutta la mia intera carriera”. Alla fine della prima stagione di Superman & Lois, Clark se l’è dovuta vedere con Tal-Rho che ha tentato di restaurare la razza kryptoniana. Ed in tutto ciò Superman ha ricevuto il supporto di John Henry Irons, personaggio proveniente da una Terra parallela.

Lo showrunner Todd Helbing ha dichiarato sulla nuova stagione:

Scaveremo più a fondo in ciò che vuol dire per Clark essere genitore, arrivando al punto che, per proteggere i propri figli, sarebbe in grado di mettersi in situazioni pericolose.