The Last of Us: Nick Offerman interpreterà Bill nella serie TV

Naughty Dog ha confermato che Nick Offerman sarà l'interprete di Bill nella serie TV dedicata a The Last of Us.

Da poco è stato rivelato un nuovo membro del cast che si unirà alla produzione della serie TV dedicata a The Last of Us: stiamo parlando di Nick Offerman che interpreterà il personaggio Bill. Offerman ha già lavorato a progetti come Parks and Recreation.

Non è chiara quanto la partecipazione di Nick Offerman nei panni di Bill in The Last of Us sarà rilevante, considerando che si tratta di un personaggio non primario, ma che compare in una parte importante del videogioco. Il character si affiancherà a Murray Bartlett che sarà Frank.

In The Last of Us vedremo Pedro Pascal che vestirà i panni di Joel; Bella Ramsay farà Ellie; Gabriel Luna interpreterà il fratello più giovane di Joel, Tommy; Merle Dandridge sarà la leader dei Fireflies Marlene, lo stesso ruolo che ha interpretato anche nei videogiochi The Last of Us e The Last of Us II; Nico Parker sarà Sarah, la figlia di Joel; Murray Bartlett farà Frank e Con O’Neill sarà Bill, due sopravvissuti che vivono isolati in città; infine Jeffrey Pierce, la voce di Tommy nei videogiochi, sarà il ribelle Perry.

La serie TV è realizzata da HBO, ed è tratta dalla popolare serie videoludica di The Last of Us.