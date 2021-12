The Game Awards: ci sarà anche un red carpet virtuale, ecco come partecipare all’evento

Sarà possibile partecipare al red carpet del The Game Awards anche da casa. L’evento dedicato all’industria dei videogiochi è fissato per il prossimo 9 dicembre. Sarà possibile seguire la diretta su YouTube e Twitch. Quest’anno gli spettatori potranno anche immergersi in quella che gli organizzatori dell’evento chiamano “un’esperienza da metaverso“.

Gli utenti potranno partecipare ad una versione virtuale del red carpet, che offrirà diverse esperienze interattive uniche e probabilmente vedrà la partecipazione di diversi protagonisti ‘virtuali’ dei videogiochi più celebri tra quelli usciti negli ultimi mesi.

Sempre nel metaverso sarà possibile partecipare anche ad un afterparty virtuale, con un DJ a sorpresa.

L’appuntamento è per le 03:00 della notte tra il 9 e 10 dicembre. Come da tradizione, ci si aspetta che i The Game Awards ospitino anche diversi annunci e trailer dedicati a videogiochi non ancora annunciati – o comunque largamente attesi dal pubblico. Tra le varie novità, si parla di un possibile nuovo trailer di Harry Potter Hogwarts Legacy e dell’annuncio di Prey 2 di Arkane Studios.

Per partecipare alla versione virtuale del redcarpet è sufficiente scaricare la piattaforma Core dall’Epic Store.