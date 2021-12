Squid Game: regista, cast e sceneggiatori nel live panel e in un dietro le quinte

La serie orientale dell'anno, Squid Game, viene analizzata in un live panel dai suoi stessi autori e interpreti; in più, il commento video a una delle scene più amat

Il creatore, sceneggiatore e regista Hwang Dong-hyuk e i membri del cast Lee Jung-jae, Jung Ho-yeon e Park Hae-soo parlano della loro reazione al successo globale di Squid Game e allo sviluppo dei personaggi e delle prove. In più, in un altro video ufficiale, Hwang Dong-hyuk e Lee Jung-jae commentano una scena chiave del serial Netflix.

Occhio agli spoiler, se non avete ancora visto la serie!

Questa la sinossi ufficiale della serie, disponibile su Netflix dal 17 settembre:

Un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won. Ad ogni turno si cimentano in un popolare gioco coreano per l’infanzia come “Un, due, tre, stella”, ma chi perde… muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?

