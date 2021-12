Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 si aggiornano ad Android 12, ma non ancora in Italia

A pochissimi mesi dal lancio, Samsung ha rilasciato l'aggiornamento ad Android 12 per i suoi nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, ma servirà ancora aspettare in Italia.

Come un fulmine a ciel sereno, Samsung ha deciso di rilasciare ufficialmente Android 12 per i suoi nuovi dispositivi pieghevoli, arrivati solamente quest’estate e già pronti a supportare l’ultimo sistema operativo. Parliamo nello specifico di Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, che permettono ora agli utenti di fare un salto di qualità.

C’è purtroppo una brutta notizia però, visto che l’update non è al momento ancora purtroppo disponibile nel nostro territorio, anche se stando a quel che sappiamo il lancio dovrebbe essere piuttosto vicino, e gli utenti si troveranno quindi presto a fruire del tutto anche in Italia.

Assieme all’aggiornamento dell’OS dovrebbe presentarsi anche la nuova One UI 4.0 del colosso, già arrivata anch’essa per gli ultimi pieghevoli rilasciati.

Per aggiornare i dispositivi è sufficiente recarsi nelle impostazioni e procedere al download dell’update, sperando che il lancio di Android 12 per i nuovi Z Fold 3 e Z Flip 3 si allarghi presto dalla Corea del Sud al resto del mondo. Va considerato che per fortuna Samsung ci mette in genere solamente qualche giorno prima di procedere col tutto, ed è quindi probabile che riceveremo presto buone notizie da parte del colosso.