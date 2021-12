Microsoft e Samsung stanno lavorando assieme ad un visore per la realtà aumentata

Samsung e Microsoft hanno unito le forze per produrre assieme un visore per la realtà aumentata. Apple deve avere paura?

Samsung e Microsoft stanno lavorando assieme allo sviluppo di un visore per la realtà aumentata? A dirlo è il magazine The Elec, che cita alcune fonti interne al progetto. I lavori di progettazione e sviluppo del visore dovrebbero durare per almeno due anni, con il lancio del prodotto fissato per il 2024.

Le due aziende hanno iniziato a collaborare assieme nel corso dell’estate del 2021. Samsung, continua The Elec, avrebbe messo a disposizione del progetto diverse sue divisioni: le riunioni che hanno anticipato l’inizio della collaborazione con Microsoft hanno visto la partecipazione di dirigenti di Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics e Samsung SDI.

Samsung si occuperà della produzione dell’hardware, mentre Microsoft metterà a disposizione il know-how ottenuto nell’ambito dello sviluppo di Microsoft HoloLens, visore per la realtà mista dedicato soprattutto al mercato B2B.

Il visore apre una nuova stagione per Samsung, che nel 2020 aveva terminato il supporto al Gear VR, visore per la realtà virtuale di scarso successo.

A novembre Samsung ha investito diversi milioni di euro in Digilens, un’azienda statunitense specializzata proprio nella produzione di tecnologie per la realtà aumentata e mista. Tra queste anche Waveguide, una tecnologia che – grazie alla curvatura della luce – è in grado di garantire una sovrapposizione fluida e senza soluzioni di continuità tra elementi virtuali e mondo reale.

Nel frattempo, l’attesa del pubblico è tutta rivolta al primo visore per la realtà aumentata di Apple. Potrebbe uscire nel 2022 e secondo i rumor sarà estremamente potente.