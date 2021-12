La mixed reality di Apple si concentrerà anche sul gaming? Parla Mark Gurman

Il noto giornalista Mark Gurman ha da poco approfondito delle novità di Apple nel corso della sua solita newsletter che prende il nome di Power On. Vi abbiamo da poco parlato nell’approfondimento che trovate a questo link dei prodotti che il colosso di Cupertino dovrebbe rilasciare nel corso del 2022, ma questa volta il focus è nello specifico sul dispositivo mixed reality della compagnia, che a quanto pare non sarebbe pensato per rimpiazzare i dispositivi della compagnia ma per accompagnarli.

Il focus sembra essere su tre aree principali: gaming, utilizzo dei media e comunicazione, ma vi lasciamo qui di seguito quando riportato nello specifico da Gurman e ripreso sulle pagine di 9to5Mac:

Il gaming dovrebbe essere un focus importante della macchina, specialmente considerando che avrà diversi processori, una macchina, un display dalla risoluzione davvero elevata e una versione unica dell’App Store. Aspettatevi che Apple posizioni il dispositivo come un sogno per gli sviluppatori. Poi, parlando della fruizione dei media. Mi aspetto che Apple lavori con dei partner per creare contenuti che possono essere visualizzare in VR sul dispositivo. Terzo, comunicazione. Prevedete la presenza di Animojis e un FaceTime per VR che potrebbe essere il nuovo Zoom.

Restano ancora ovviamente da vedere diversi dettagli, e nonostante il dispositivo sembri ormai sempre più vicino, c’è da dire che non abbiamo quasi nessun dettaglio a riguardo. Stando a quanto svelato da poco in rete, e confermato anche da parte di Gurman stesso, il dispositivo dovrebbe risultare davvero costoso, in quanto si parla di circa 3.000$, anche se in grado di funzionare autonomamente senza la necessità di essere collegato a un altro device targato Apple. Speriamo che la compagnia abbia presto modo di approfondire la situazione, e restiamo per il momento in attesa di novità sul nuovo gioiellino.