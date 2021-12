Le note vocali arrivano anche su Facebook: sarà possibile commentare con clip audio di 10 secondi

Facebook sta per introdurre i commenti audio. Presto sarà possibile commentare i post degli amici e dei gruppi attraverso delle brevi clip audio da 10 secondi. Ad annunciare la novità è il leaker Alessandro Paluzzi, che su Twitter ha mostrato in anteprima l’interfaccia della nuova feature non ancora annunciata ufficialmente.

Paluzzi aveva mostrato la novità per la prima volta verso fine ottobre. Poi, lo scorso venerdì, ha aggiornato i suoi follower su Twitter anticipando che Facebook sta lavorando anche ad una serie di effetti audio per personalizzare ulteriormente le note vocali.

La cattiva notizia è che se non siete fan dei messaggi vocali presto o tardi ve li dovrete probabilmente sorbire anche su Facebook. La buona notizia è che non sarà possibile spammare messaggi vocali chilometrici sulle bacheche dei vostri amici: le note vocali dovranno rigorosamente durare meno di 10 secondi.

La novità non è ancora stata annunciata e non sappiamo con precisione se e quando verrà rilasciata ufficialmente. Vale la pena di sottolineare che anche se Meta sta sperimentando questa soluzione, non è detto che verrà effettivamente inserita all’interno del social network. Per il momento si tratta ancora solo di un test a porte chiuse.