Kansas City: Sylvester Stallone protagonista della serie Paramount Plus

A quanto pare, nel futuro di Sylvester Stallone c’è anche la tv: sarà protagonista per Paramount Plus del nuovo serial di Taylor Sheridan e Terence Winter dal titolo Kansas City, che lo vedrà nei panni di un padrino della mafia americana.

Sheridan, noto come sceneggiatore per film come Hell or High Water e Soldado, ha già in corso la serie Yellowstone, e insieme a Winter scriverà e produrrà la serie, con Winter come showrunner.

Si tratta della prima apparizione di Stallone come protagonista di una serie tv: finora l’attore, nella sua lunga carriera, ha presenziato principalmente in lungometraggi cinematografici, presenziando in special, documentari, reality e anche serial, ma solo in modo occasionale.

La storia vedrà Stallone nei panni di Sal, un leggendario boss della mafia di New York costretto a far fronte a un ricollocamento delle sue attività a Kansas City, dove incontrerà diverse sorprese nel suo cammino verso la conquista della malavita locale.

Leggi anche: