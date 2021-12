RTX 3050 da 8 GB in arrivo a gennaio? Spunta una data d’uscita

Dopo che NVIDIA ha praticamente confermato la sua nuova RTX 2060 da 12 GB, come abbiamo approfondito in questo articolo la compagnia sembra pronta per lanciare invece un modello del tutto nuovo. Parliamo nello specifico di una RTX 3050 diversa da quella che abbiamo avuto modo di vedere per i laptop, che ancora una volta permetterebbe a quanto pare alla compagnia di facilitare la produzione dei dispositivi e combattere la crisi di scorte che ormai da tempo ha reso introvabili le GPU.

Come svelato sulla piattaforma di Twitter da hongxing2020, leaker particolarmente noto del settore, si parlerebbe del debutto di una RTX 3050 da ben 8 GB di VRAM GDDR6 nella giornata del 27 gennaio, la quale sarebbe tra le altre cose forse pensata al fine di combattere l’arrivo delle prime GPU targate Intel. A quanto pare si parlerebbe di un prezzo di lancio di circa 300$, il quale risulta all’effettivo alquanto competitivo per il dispositivo, sempre sperando ovviamente che le scorte fornite dalla compagnia abbiano modo di accontentare tutta l’utenza che vuole mettere mano sul prodotto. Potete vedere il Tweet di hongxing2020 qui di seguito.

12.3update:GeForce RTX 3050 (8GB) 2022.1.27 on-shelf — hongxing2020 (@hongxing2020) December 3, 2021

Per quel che riguarda le performance del dispositivo, si parla di una GA106-150 all’interno, con 3072 CUDA Core, il che la porterebbe a essere maggiormente veloce rispetto alla 1660 Super, ma non sufficientemente potente per eguagliare invece la nuova RTX 2060 da 12 GB di cui abbiamo fatto menzione in apertura.

Non sappiamo al momento se la data di lancio risulterà corretta, e se la compagnia avrà modo di confermare anche le performance emerse, ma resta il fatto che di questo passo non è possibile escludere che anche la RTX 3050 Ti non ci metterà molto prima di presentarsi sul mercato dei computer desktop.