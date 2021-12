Oppo: primi dettagli su un nuovo smartphone budget

Come da poco emerso e riportato sulle pagine di GizChina, Oppo è al lavoro su un telefono noto con il nome in codice PESM10, il quale dovrebbe presentarsi come un dispositivo a basso budget. Stando a quel che sappiamo considerando i primi dettagli approdati in rete, il nuovo smartphone del colosso dovrebbe presentarsi con uno schermo da 6,56 pollici e un setup formato da due fotocamere.

Stando a quel che sappiamo sarà presente una punch-hole per i selfie da ben 8 MP, mentre sul retro una da 13 MP come principale e una secondaria da 2 MP. La risoluzione dello schermo pare essere alquanto bassa, di parla di HD+, esattamente 720×1610 pixel, il che è all’effettivo giustificabile se si pensa che l’obiettivo del dispositivo dovrebbe essere quello di scendere quando possibile di prezzo. Pare che il processore scelto abbia un totale di 8 core che girerebbero a 2,4 GHz, anche se non sappiamo ancora di qualche si tratterà, e che sarà possibile scegliere fra versioni con 6 o 8 GB di RAM e 64, 128 o 256 GB di spazio per l’archiviazione, con le colorazioni nera, rosa e blu.

Per il resto, il nuovo articolo pare essere grande solamente 164,4×75,7×8,4 centimetri, con un peso di ben 190 grammi e una batteria all’interno da 4.890mAh, mentre a chiudere le informazioni in nostro possesso c’è la presenza del sistema operativo Android 11.

Non sappiamo al momento quando la presentazione del dispositivo avrà luogo, anche se è probabile che la stessa si presenti prima della fine di quest’anno, o al massimo all’inizio del prossimo, quando finalmente la compagnia avrà modo di fare chiarezza sul tutto. Al momento non è chiaro purtroppo neanche se il nuovo gioiellino budget potrà arrivare anche nel nostro paese, o se il debutto sarà ristretto solo ad alcuni mercati dopo l’ufficializzazione.