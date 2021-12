Microsoft sembra al lavoro su una device da gaming pieghevole

Si parla da tempo della possibilità per il colosso di Redmond di lasciare il suo mercato di riferimento per le console, almeno accantonandolo un attimo, al fine di puntare su qualcos’altro. Mentre non sono mancati diversi report che vedevano la compagnia al lavoro su un dispositivo VR simile a quello della concorrenza, è invece emerso che l’azienda potrebbe invece essere al lavoro su una console da gaming pieghevole, quindi solo in parte simile a quanto offerto da Nintendo Switch e dal nuovo Steam Deck.

Come riportato sulle pagine di Game Rant, il tutto è emerso per via di un brevetto che parla dell’ottimizzazione dei contenuti su uno schermo pieghevole, il che fa quindi pensare al fatto che la compagnia stia pensando a qualche utilizzo lato gaming del tutto. Il foglio suggerisce che degli schermi pieghevoli dovrebbero essere in grado di valutare dei cambiamenti in base all’utilizzo degli utenti, come ad esempio per quel che riguarda l’interfaccia, o la grandezza delle icone, vista la presunta possibilità di usare le dita per premere dei tasti virtuali.

Va ovviamente specificato anche che il colosso continua a gestire egregiamente il servizio di Xbox Cloud Gaming incluso all’interno dell’Xbox Game Pass Ultimate, e che quindi tale dispositivo potrebbe essere un semplice PC pensato per il cloud gaming nello specifico, con delle ottimizzazioni relative alle funzioni touch già presenti nel servizio e disponibili per alcuni titoli su mobile (anche se in maniera nettamente limitata).

Resta il fatto che al momento non abbiamo purtroppo all’orizzonte alcun annuncio, ed è probabile che anche nel caso in cui il colosso decidesse di portare avanti l’idea esposta all’interno del brevetto, potrebbe volerci molto al fine di saperne di più. Staremo a vedere nel corso dei prossimi mesi se la compagnia aggiornerà i fan sulla situazione con un piacevole annuncio.