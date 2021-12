Hawkeye: spiegato perché appare Ant-Man in Rogers: The Musical

All’inizio della prima puntata di Hawkeye, Clint Barton va a vedere (decisamente controvoglia) il musical sugli Avengers, Rogers: The Musical, in cui è curiosamente presente Ant-Man. Lui stesso è stupito della sua presenza, ora spiegata dagli autori.

Marc Shaiman e Scott Wittman, autori del segmento e grandi esperti del genere (sono i creatori di Hairspray, del resto!) hanno infatti rivelato che il tutto è semplicemente una gag messa lì apposta per far disperare il povero Clint.

Io e Scott stavamo scrivendo i testi. Stavo lì a dire “Dobbiamo inserire cose come il tesseract, i Chitauri e lo shawarma nel testo”.

afferma Shairman.

In Marvel volevano mettere in musical la battaglia di New York. Hanno chiesto di inserire Ant-Man perché volevano un momento in cui Clint si sarebbe chiesto “Aspetta un attimo, lui non c’era. Perché è nello spettacolo?”. Solo un esempio di quel che è, per entrambi, il loro senso dell’umorismo.

aggiunge Wittman.

Il che, messo in pratica, non era così semplice come su carta, perché doveva essere un musical vero, ma al contempo ridicolo per chi apprezza questo tipo di opere, e soprattutto per qualcuno che era davvero lì presente. Un vero musical, che però Clint avrebbe dovuto odiare, come continuano a spiegare.

