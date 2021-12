Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, teaser della reunion HBO Max

Stanno arrivando lettere d’invito da Hogwarts a diversi ospiti speciali, nel nuovo teaser rilasciato da HBO Max: si tratta degli invitati a Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, lo special tv che andrà in onda il primo dell’anno per celebrare il ventennale della saga cinematografica Warner Bros. dedicata al celebre maghetto.

Il teaser ci fa intravedere Helena Bonham Carter, Matthew Lewis, Robbie Coltrane, Mark Williams e quella che dovrebbe essere Emma Watson. Ma sono molti, in realtà, gli interpreti attesi per l’evento: oltre agli immancabili Daniel Radcliffe e Rupert Grint, abbiamo anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis ed Evanna Lynch.

Secondo quanto promesso da HBO, sarà un viaggio verso Hogwarts con i protagonisti di tutta la saga, con una retrospettiva dietro le quinte con interviste e rivelazioni, in arrivo a mezzanotte di capodanno. Non è chiaro se e quando sarà visibile in Italia, ma è probabile arriverà su Sky come successo precedentemente con la reunion di Friends.

Leggi anche: