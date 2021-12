Doctor Who: il trailer dello speciale Eve of the Daleks

Ecco il trailer di Eve of the Daleks, lo speciale del Doctor Who che andrà in onda l'1 gennaio su BBC One e BBC America.

Online è comparso il trailer del nuovo speciale dedicato al Doctor Who, che è intitolato Eve of the Daleks, e che è uno dei tre speciali conclusivi in cui si vedrà Jodie Whittaker nei panni del dottore. Lo speciale arriverà su BBC One e BBC America l’1 gennaio.

Ci saranno altri due speciali che usciranno nella primavera e nell’autunno del 2022. L’ultimo tra questi verrà utilizzato come puntata di addio del dottore interpretato da Jodie Whittaker. Lo speciale in uscita l’1 gennaio è stato scritto da Chris Chibnall, che è stato per diversi tempo lo showrunner e l’autore di Doctor Who, mentre la regia è stata affidata ad Annetta Laufer.

Ecco la sinossi dell’episodio:

Al centro della storia c’è il magazzino ELF, di cui la proprietaria è Sarah, ed in cui finisce per ritrovarsi Nick, che è solito recarsi lì ogni vigilia di capodanno. Ma questa volta la serata sarà molto diversa rispetto a quanto loro si possano immaginare.

Ricordiamo che la tredicesima stagione del Doctor Who ha fatto il suo esordio lo scorso 31 ottobre.