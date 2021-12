Apple AirTags: la nuova arma preferita dai ladri d’auto

Negli USA aumentano i furti d'auto resi possibili dall'AirTag, il tracker di Apple. I criminali lo usano per risalire all'indirizzo del proprietario.

I ladri d’auto hanno un nuovo giocattolo preferito: gli Apple AirTag sono uno strumento perfetto per monitorare costantemente la posizione di un’auto di lusso. I casi di furti avvenuti anche grazie all’accessorio di Apple segnalati dalla polizia sono in rapida ascesa.

In genere i ladri installano il tracker di Apple per risalire alla casa del proprietario del veicolo, dove è più semplice procedere con il furto senza rischiare di venire scoperti.

L’AirTag viene installato dove difficilmente rischia di staccarsi o di essere visto, ad esempio sotto al tappo del serbatoio. Il tracker viene esclusivamente utilizzato per risalire facilmente alla casa del proprietario dell’auto. Il furto vero e proprio avviene usando strumenti più sofisticati.

Il fenomeno è stato segnalato dal dipartimento di polizia di York. Da settembre ad oggi, son almeno cinque i casi di furto d’auto avvenuti con queste esatte modalità finiti all’attenzione delle forze dell’ordine.

La polizia di York invita gli automobilisti a fare molto attenzione e segnalare eventuali casi sospetti. Se rimane a lungo sconnesso da un iPhone, il tracker della Apple emette periodicamente una notifica sonora – una misura di sicurezza pensata appositamente per evitare che l’accessorio possa venire usato per spiare qualcuno. Il problema è che se il tracker viene installato all’esterno dell’abitacolo, è molto difficile che l’automobilista riesca a sentire il suono emesso del dispositivo – specie se l’auto è in movimento.