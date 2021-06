Apple AirTags, un nuovo aggiornamento farà suonare il device molto prima e arriva un’app per Android

Un nuovo aggiornamento per Apple AirTags contro lo stalking: il dispositivo inizierà a suonare molto prima e arriva anche un'app per Android.

Apple ha aggiornato il software degli AirTags, i dispositivi progettati per rintracciare eventuali oggetti smarriti, come i bagagli o i mazzi di chiavi. Fin dal debutto del prodotto più di qualcuno aveva avanzato l’ipotesi che il tracker sarebbe stato usato per scopi illeciti, ad esempio per monitorare gli spostamenti di una persona senza il suo consenso.

Gli Apple AirTags sono dotati di alcuni sistemi di sicurezza per evitare quest’ultima ipotesi e potenziare la privacy delle persone. Tanto per iniziare, se si dispone di un iPhone aggiornato di ultima generazione, lo smartphone è in grado di rilevare i tracker e può avvisare l’utente nel caso in cui sia in prossimità di un’AirTag per troppo tempo, ad esempio perché qualcuno lo ha lasciato sulla sua macchina o all’interno della sua borsa.

È una misura di sicurezza molto utile, ma che lasciava completamente scoperti gli utenti con smartphone Android (o con un iPhone).

Così Apple aveva predisposto una seconda misura di sicurezza: il dispositivo emette ripetutamente un suono se è lontano dall’iPhone del proprietario per più di tre giorni. Insomma, passate 72 ore, gli Apple AirTags non possono in alcun modo passare inosservati.

Tre giorni non sono una finestra temporale indifferente, motivo per cui Apple ha deciso di ridurre significativamente il numero di ore necessarie per far scattare l’allarme del device.

Dopo l’aggiornamento, gli AirTags inizierà ad emettere un suono entro le 24 ore dalla disconnessione con l’iPhone del proprietario.

Apple sta anche lavorando ad una versione dell’app per Android, in modo che anche gli utenti non Apple possano tutelarsi, ricevendo una notifica nel caso in cui lo smartphone si accorga della presenza ravvicinata di un tracker ‘sospetto’. L’avviso dovrebbe arrivare ben prima che l’AirTags inizi ad emettere ripetutamente il suono d’allarme.

L’app per Android, spiega un portavoce di Apple, dovrebbe arrivare entro la fine del 2021. L’update è disponibile a partire da oggi.