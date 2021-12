Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), primo trailer del nuovo film animato

La storia di Miles Morales continua e il RagnoVerso si espande con Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One): ecco il primo trailer.

Marvel e Sony Pictures hanno pubblicato, a sorpresa, il primo teaser per Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, film d’animazione di grande successo del 2018. Ve lo presentiamo sia nella versione originale che in quella doppiata in italiano.

Il film, che vedrà nuovamente protagonisti Miles Morales e Gwen Stacy (insieme a un rinnovato team di “Ragni”), uscirà nelle sale americane il 7 ottobre 2022: non è ancora stata comunicata la data ufficiale italiana.

La sceneggiatura è a cura di Phil Lord & Christopher Miller e David Callaham, mentre il film è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.

