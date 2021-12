Sony Playstation lavora ad una risposta all’Xbox Game Pass: il nuovo abbonamento arriverà durante la prossima primavera

Sony sta lavorando ad una risposta all'Xbox Game Pass di Microsoft. Il nuovo abbonamento sostituirà gli attuali PS Now e Playstation Plus.

Sony sta lavorando alla sua alternativa all’Xbox Game Pass. A dare la notizia è l’agenzia Bloomberg: internamente il progetto viene chiamato Spartacus e andrà a sostituire gli attuali abbonamenti digitali offerti da Sony Playstation.

Il debutto del nuovo servizio, scrive Bloomberg, è atteso per la primavera del 2022. L’abbonamento prevede diversi tier con prezzo crescente, su modello Netflix. In totale dovrebbero venire proposti tre livelli di abbonamento.

Il più oneroso offrirà l’accesso ad un catalogo di videogiochi molto ampio – anche con vecchie glorie del passato, tra PS1, PS3, PS3 e PSP – paragonabile a quello di Xbox Game Pass. Ma non solo: incluso nel prezzo troviamo anche i servizi oggi offerti da Playstation Plus e PS Now – che dopo l’annuncio di Project Spartacus dovrebbero andare in pensione. Sempre l’abbonamento più caro dovrebbe garantire l’accesso ai servizi di cloud gaming, oltre che a demo estese dei principali giochi in uscita sul mercato.

Per il momento i dettagli sono ancora molto pochi, come è ovvio che sia. Non resta che aspettare i prossimi mesi per saperne di più.

Inutile dire che Sony non si può permettere passi falsi. Il nuovo servizio in abbonamento dovrà essere all’altezza di quanto offerto da Microsoft con il suo Xbox Game Pass. Non è scontato, contando l’asimmetria di potenza di fuoco delle due aziende.