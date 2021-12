Twitch lavora con il machine learning per bannare gli utenti prima che infrangano le regole

Sulla piattaforma di Twitch, considerando il fatto che si tratta di uno spazio totalmente gratuito per gli utenti, non mancano moltissimi account che si trovano ad attaccare degli streamer senza motivo, in alcuni casi arrivando addirittura a compiere dei veri e propri abusi. La compagnia lavora ormai da tempo immemore al problema, e anche se i mezzi per fermare questo tipo di malintenzionati sono presenti sulla piattaforma di streaming, c’è da dire che si può sempre fare di meglio.

A quanto pare, per Twitch il meglio risiede in un bot che sarebbe in grado di sfruttare le potenzialità del machine learning, utilizzando quanto imparato nel corso di vari tentativi al fine di bannare in maniera permanente alcuni utenti che compiono abusi in chat. Lo strumento sarebbe in grado di fermare gli attacchi di flame addirittura prima che questi abbiano inizio, semplicemente cercando dei segnali negativi negli utenti in base al loro comportamento solito sulla piattaforma, che diversi malintenzionati si trovano purtroppo a condividere.

Una volta determinato il fatto che si tratta di utenti sospetti, il bot sarebbe in grado di bannare permanente gli utenti, anche se al momento non è stato specificato in che modo questi verranno identificati. Trovate qui di seguito i primi dettagli emersi in seguito all’annuncio e riportati sulle pagine di TheGamer:

Quando banni qualcuno dal tuo canale, questo dovrebbe invece essere bannato dalla tua community. Sfortunatamente, gli utenti cattivi scelgono spesso di creare nuovi account e tornare in chat per continuare con i propri comportamenti e abusi.

Staremo a vedere se il tool in grado di rilevare delle possibili infrazioni delle linee guida, una volta finalizzato e reso attivo da parte del colosso, avrà modo di funzionare correttamente e di riuscire a sistemare il problema senza andare a ledere chi utilizza normalmente la piattaforma.