Reddit si aggiorna e diventa “in tempo reale”

Reddit ha da poco confermato degli importanti cambiamenti della piattaforma, con il più importante che riguarda nello specifico i contenuti che vengono mostrati agli utenti in tempo reale da parte della piattaforma. Parliamo ad esempio del numero di upvote, downvote, e commenti presenti in ogni singolo post, i quali finalmente sono pronti ad aggiornarsi in tempo reale senza che risulti necessario aggiornare manualmente la pagina.

In questo modo, mentre si legge un post si avrà modo di vedere il riscontro degli altri utenti che stanno facendo lo stesso, e possono con maggiore facilità indicare la qualità di quanto è stato proposto sul noto forum. Inoltre, quando 5 o più persone si troveranno a leggere un unico post, la piattaforma svelerà il numero in tempo reale di utenti collegati nello stesso momento, con un indicatore che farà lo stesso per quando almeno due persone saranno immerse nella scrittura di un commento.

Sarà anche possibile premere su una specifica notifica per ordinare i commenti in base agli ultimi pubblicati, il che permette quindi di avere un vero e proprio feed live in diretta, come se tutti i membri della piattaforma stessero assistendo a una livestream. Per fortuna si tratta di novità pensate per arrivare sia su desktop che su mobile, anche se al fine di fruirne risulta necessario utilizzare il nuovo design della piattaforma, il che costringe quindi chiunque non abbia ancora aggiornato il tutto a procedere per vedere le novità secondo dopo secondo senza necessità di refresh manuali.

La piacevole sorpresa di Reddit è sicuramente positiva, e molti utenti si troveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane ad apprezzare al tutto, visto che le feature migliorano la velocità di interazione e il feedback ottenuto dagli utenti in maniera esponenziale, risultando particolarmente comode.