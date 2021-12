Reacher: ecco il trailer della serie TV di Prime Video in uscita a febbraio

Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer della serie TV Reacher, dedicata al personaggio Jack Reacher, tratto dai romanzi di Lee Child. Oltre a mostrare online il filmato è stato comunicato che il telefilm farà il suo esordio il 4 febbraio 2022, ed avrà tutti e otto gli episodi pubblicati in un’unica soluzione.

Ecco il trailer di Reacher. A interpretare il personaggio protagonista è Alan Ritchson.

La prima stagione della serie si baserà sul romanzo d’esordio del personaggio creato da Lee Child, ovvero The Killing Floor, conosciuto in Italia come La Zona Pericolosa. Lo sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo del telefilm sarà Nick Santora.

Gli altri membri del cast sono Malcolm Goodwin (iZombie) che farà Oscar Finlay, Willa Fitzgerald (The Goldfinch) sarà Roscoe Conklin, Chris Webster (Most Dangerous Game) vestirà i panni di KJ, Hugh Thompson (Blessed Stranger: After Flight 111) farà Baker, Maria Sten (Swamp Thing) sarà Frances Neagley, Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) interpreterà Jasper, Kristin Kreuk (Smallville) farà Charlie, Currie Graham (Murder in the First) sarà Kliner Sr., Marc Bendavid (Dark Matter) vestirà i panni di Hubble, Willie C. Carpenter (Devious Maids) sarà Mosley, Maxwell Jenkins (Lost in Space) interpreterà Young Reacher, e Bruce McGill (My Cousin Vinny) farà Mayor Teale.