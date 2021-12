House of Gucci: Jared Leto racconta la genesi del suo personaggio: “È la mia lettera d’amore per l’Italia”

Jared Leto ha descritto la genesi del suo personaggio in House of Gucci, affermando che si tratta della sua lettera d'amore per l'Italia.

In House of Gucci è presente anche un irriconoscibile Jared Leto che veste i panni di Paolo Gucci, un personaggio ed una performance che alcuni critici hanno esaltato, ed altri hanno definito troppo sopra le righe. Ma lo stesso Jared Leto ha voluto spiegare la genesi del suo character Paolo in House of Gucci.

Ecco le sue parole:

Dare vita a Paolo è stato come partorire una palla da bowling dallo sfintere. Posso dire che è stata una performance molto fisica. Ho spippato strisce di sugo all’arrabbiata, ed ho avuto olio d’oliva al posto del sangue. È stato un vero e proprio tuffo in certe cose, e se mi facessero una biopsia troverebbero del parmigiano. Questa è la mia lettera d’amore per l’Italia. C’ho lavorato tanto su alcune cose, e mi è piaciuto molto l’accento italiano che ho trovato per la parte. Ho scavato all’interno di una caverna interiore, in mezzo a intestini e viscere per tirare fuori Paolo.

House of Gucci è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

Nel cast del film, tra gli altri, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino: la pellicola sarà nelle sale dal 16 dicembre.