Google sta ancora lavorando al suo primo smartwatch

Secondo nuove indiscrezioni, Google non avrebbe assolutamente ancora scartato l’idea di produrre uno smartwatch.

Il Pixel Watch, come è stato battezzato, dovrebbe posizionarsi affianco ai prodotti della Fitbit (sempre di proprietà di Google), in un segmento diverso, sfruttando almeno in parte le linee di design degli smartphone Pixel più recenti.

Internamente il progetto viene chiamato Rowan. Sappiamo che molto probabilmente avrà un quadrante rotondo, e non squadrato come quello del’Apple Watch. Lecito aspettarsi la presenza di feature dedicate al fitness e alla salute – probabilmente useranno la stessa tecnologia sviluppata da Fitbit.

Google investe nel settore degli orologi intelligenti da diverso tempo. Prima dell’acquisizione di Fitbit aveva acquistato parte della tecnologia sviluppata dalla Fossil. La produzione di uno smartwatch brandizzato Google / Pixel sembra inevitabile e per questo è attesa da molti anni.

Ma proprio per questo le aspettative sono estremamente alte. Google non può permettersi passi falsi, a maggior ragione considerando che dall’altra parte della barricata troviamo Apple, che con i suoi Apple Watch offre alcuni dei migliori prodotti sul mercato – soprattutto per completezza dei pacchetti di sensori e servizi dedicati alla salute. In copertina, un render non ufficiale immagina il design del primo smartwatch di Google.