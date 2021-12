Spider-Man: No Way Home è stato classificato PG-13

Da poco è stata stabilita la classificazione per Spider-Man: No Way Home, che sarà un film PG-13. Il lungometraggio è in uscita il 15 dicembre.

Fino ad ora il Marvel Cinematic Universe si è caratterizzato anche per la capacità di produrre film che non andassero oltre la classificazione PG-13, ed anche Spider-Man: No Way Home non farà differenza, considerando che da poco è stata resa nota la classificazione del film.

Ecco i motivi per cui Spider-Man: No Way Home sarà un PG-13:

Ci sono sequenze di azione e violenza, linguaggio sopra le righe, ed alcuni commenti allusivi.

Lo stesso Tom Holland ha confermato che questo film avrà degli elementi diversi rispetto ad i lungometraggi precedenti di Spider-Man. Ecco le sue parole:

Ci sono alcune scene di lotta molto violente, e si vede uno stile di combattimento differente e che non si è mai visto fino ad ora. Vedrete Spider-Man utilizzare i suoi pugni in situazioni di attacca o fuggi.

Questa la sinossi ufficiale del film in uscita il 15 dicembre:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.