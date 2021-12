Shaman King: il trailer della seconda parte della prima stagione

Il torneo per incoronare il Re degli Sciamani sta per entrare nel vivo con la seconda parte della prima stagione di Shaman King: ecco il trailer!

È atteso per il 9 dicembre il ritorno di Shaman King su Netflix in Europa: mentre in Giappone arriva l’arco dei 5 Guerrieri, noi possiamo gustarci la seconda parte della prima stagione, in cui si entra nel vivo della competizione per incoronare il Re degli Sciamani, come possiamo vedere dal nuovo trailer.

La serie è prodotta dallo studio d’animazione Bridge, con la regia di Joji Furuta, e vede il ritorno nel cast di della amatissima doppiatrice Megumi Hayashibara.

Questa la sinossi della serie:

Lo Shaman King è l’unico che può entrare in contatto con il re degli spiriti e rimodellare il mondo. Ogni 500 anni, gli sciamani in grado di comunicare con gli altri mondi competono nella Shaman Fight per diventare il prossimo Shaman King. Tra gli aspiranti contendenti, c’è un giovane sciamano di nome Yoh Asakura.

Shaman King | Trailer ufficiale | Netflix Anime (youtube.com)