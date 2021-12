Qualcomm ha realizzato una console portatile, ma non per gli utenti

Il colosso del mondo dei SoC ha dato vita a una console portatile, solo che non si tratta purtroppo di un articolo pensato per i consumatori, ma di un banco di test.

Qualcomm ha da poco svelato di aver realizzato una vera e propria console da gioco, che somiglia irrimediabilmente alle offerte della concorrenza come Nintendo Switch o lo Steam Deck. Tuttavia, non abbiamo a che fare con un modello che punta a competere con i due dispositivi appena nominati, visto che il nuovo prodotto di Qualcomm non potrà essere acquistato da ogni cliente, e in seguito alla presentazione nel corso del recente Summit è stato presentato come semplice piattaforma di Test in collaborazione con Razer.

L’obiettivo è quello di utilizzare il nuovo dispositivo, che integra al suo interno lo Snapdragon G3x Gen 1 come kit di sviluppo. La vendita riguarderà quindi nello specifico gli sviluppatori, che avranno modo di testare i propri titoli sul sistema realizzato su misura da parte del colosso del mondo dei chip. Trovate qui di seguito la dichiarazione di Miach Knapp, Qualcomm Senior Director del Product Management:

Per ora, abbiamo costruito la piattaforma da gaming Snapdragon G3x Gen 1 (il chipset) e il kit per sviluppatori Snapdragon G3x per permettere agli sviluppatori di esplorare le sue potenzialità e prendere pieno vantaggio dei controller, di un ampio spazio per la raffreddamento e uno schermo ampio con alto refresh rate.

Il dispositivo si presenta infatti con un pannello OLED che offre 120 Hz di refresh rate, e una batteria da 6.000mAh all’interno, assieme a dei controller posti sui lati con tanto di levette per i controlli in-game. Sfruttando il connettore USB-C è possibile collegare TV 4K, occhiali AR e webcam con risoluzione fino a 1080p per streamare le partite mentre si gioca con il dispositivo.

A quanto pare inoltre, il SoC contenuto all’interno è overclockato, e non abbiamo all’effettivo dettagli precisi relativi a cosa questo presenta per quel che riguarda i core e la scheda video, il che non permette quindi un confronto preciso con i prodotti appena presentati dalla compagnia: Snapdragon 8 Gen 1 e Snapdragon 8cx Gen 3.