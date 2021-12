OnePlus e Oppo: in arrivo nuovi telefoni con Snapdragon 8 Gen 1

Non abbiamo ancora molti dettagli in merito a quali saranno i prossimi dispositivi Oppo e OnePlus a offrire gli Snapdragon 8 Gen 1, ma novità sono in arrivo.

È passato davvero poco da quando Qualcomm ha finalmente annunciato il suo nuovo Snapdragon 8 Gen 1, precedentemente noto come Snapdragon 898, ma ormai pronto a fare ufficialmente parte del rebranding della compagnia.

Dopo che il primo smartphone che sfrutterà le potenzialità del dispositivo è stato svelato (parliamo del Moto Edge X30, di cui abbiamo discusso in questo approfondimento), arrivano già altre aziende pronte a supportare il nuovo flagship del colosso dei chip. Si parla questa volta di OnePlus, e nello specifico del nuovo OnePlus 10, che come confermato integrerà al suo interno il nuovo Snapdragon 8 Gen 1, sempre che sia questo il nome del telefono.

A confermare il tutto è stato il CEO della compagnia, Pete Lau, il quale sulla piattaforma di Weibo ha infatti accennato solamente alla nuova generazione di prodotti, che teoricamente sarà formata dai tanto chiacchierato OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro.

Stando a quel che sappiamo, i device dovrebbero essere lanciati in Cina intorno all’inizio del 2022, per poi arrivare anche nel nostro paese grazie al debutto globale solamente dopo qualche mese, presumibilmente a marzo o ad aprile, anche se per non abbiamo alcuna conferma ufficiale sul tutto. Come se non bastasse, anche Oppo (azienda che possiede OnePlus) ha confermato il supporto al nuovo Snapdragon 8 Gen 1, che a quanto pare finirà di diritto all’interno dei nuovi Find X4.