Mamma, ho perso l’aereo: la casa di Kevin disponibile su Airbnb

Uno dei sogni natalizi di tanti appassionati è quello di poter essere Kevin McCallister, o quantomeno vivere una delle avventure del protagonista di Mamma, ho perso l’aereo: ora quel sogno è in parte realizzabile, considerando che su Airbnb è disponibile la casa di Kevin.

La casa di Mamma, ho perso l’aereo in affitto su Airbnb si trova a Winnetka, Illinois, e sarà disponibile per una sola notte, quella del 12 dicembre, ed in più a ricevere gli ospiti ci sarà Devin D. Ratray, l’interprete di Buzz. La possibilità di prenotare sarà concessa dal 7 dicembre. La prenotazione sarà possibile per soli quattro ospiti a 25 dollari.

Lo stesso Devin D. Ratray, che è comparso anche nel reboot Home Sweet Home Alone (disponibile su Disney+) ha dichiarato:

Penso che ora siamo più maturi e saggi, però non credo che si sia mai maturi abbastanza per rifiutare delle avventure natalizie. Perciò, mentre saremo fuori per le vacanze, permetterò ad un gruppo di persone in vena di marachelle di correre liberi per la mia casa d’infanzia il 12 dicembre.

La trovata, che sembra essere stata fatta per sponsorizzare l’uscita di Home Sweet Home Alone sulla piattaforma streaming Disney+, non può non entusiasmare gli appassionati della saga cinematografica, che in questi mesi hanno potuto anche godere dell’opportunità di acquistare il set LEGO dedicato proprio ad Home Alone.