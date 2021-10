LEGO Home Alone, presentato il set LEGO Ideas 21330 dedicato al film Mamma ho perso l’aereo

Il Gruppo LEGO ha presentato il tanto atteso set LEGO Ideas 21330 Home Alone dedicato al film del 1990 “Mamma ho perso l’aereo” il cui titolo originale è appunto Home Alone in cui il protagonista sarà, come nel film, la minifigure di Kevin McCallister.

Il set sarà il più grande della linea LEGO Ideas ed infatti la casa sarà costituita da ben 3955 pezzi e cinque minifigure:

Kevin

Harry

Marv

Kate

il vecchio Marley

Il set ci permetterà di comporre la casa in cui avvengono tutti gli eventi visti nel film e sarà chiusa sul retro con la possibilità di essere aperta per poter accedere alle singole stanze dentro alle quali saranno presenti vari easter egg del film.

Nel comunicato stampa che trovate di seguito LEGO annuncia anche un’interessante iniziativa volta a farvi vincere un buono da 1000 $ per l’acquisto di set LEGO oltre al set in oggetto. Infatti dal 1° al 30 novembre, sul sito LEGO.com e negli store selezionati, se troverete il protagonista del film, Kevin McCallister, potrete partecipare al concorso messo in palio da LEGO.

Il set sarà disponibile dal 1° novembre per tutti sul sito e nei negozi LEGO al prezzo di 249,99 Eur.

Il Gruppo LEGO celebra Kevin in tutto il mondo con la presentazione della casa LEGO ispirata al film Home Alone (Mamma ho perso l’aereo) e della minifigure di Kevin McCallister.

Per celebrare il lancio del nuovo set LEGO® Ideas Home Alone, il Gruppo LEGO celebra Kevin in tutto il mondo. Il set incredibilmente dettagliato è basato sulla casa del film originale Home Alone ed è stato progettato dal fan LEGO Alex Storozhuk, dall’Ucraina, tramite la piattaforma LEGO Ideas. Oltre alla casa, il set include una versione in minifigure LEGO dell’icona del film Mamma ho perso l’aereo, Kevin McCallister, più altri quattro personaggi in minifigure del film.

Ricreare uno dei Kevin preferiti al mondo e la sua casa familiare in mattoncini LEGO ha ispirato il Gruppo LEGO a celebrare i Kevin ovunque e lanciare una ricerca globale per la minifigure di Kevin McCallister. Per riportare in auge questo nome, il Gruppo LEGO ha lanciato una ricerca globale per trovare la minifigure LEGO di Kevin McCallister in tutto il mondo.

La ricerca si svolge su LEGO.com/Home-Alone e in negozi LEGO selezionati, offrendo ai fan la possibilità di vincere un buono LEGO da $ 1000, oltre al set LEGO Ideas Home Alone.

La ricerca di Kevin si svolgerà dal 1 al 30 novembre.

Trova Kevin su LEGO.com

Una minifigure di Kevin McCallister è stata nascosta da qualche parte su LEGO.com. Una volta trovata, la minifigure può essere cliccata, portando l’utente alla pagina del concorso dove verranno fornite le istruzioni su come partecipare al concorso.

Entra in negozio

Una minifigure di Kevin sarà nascosta nei negozi LEGO selezionati e, se individuata, potrai anche scansionare il codice QR e partecipare alla competizione per vincere potenzialmente una carta regalo LEGO da $ 1000 e il set Home Alone.

Federico Begher, Head of Global Marketing, LEGO Ideas, ha commentato: “Il set LEGO Ideas Home Alone House è uno dei nostri lanci più entusiasmanti e, naturalmente, Kevin McCallister è il vero eroe della storia. Il design originale di Alex ci ha immediatamente colpito e sapevamo che dovevamo renderlo realtà. Home Alone ha sempre unito famiglie e amici per le festività natalizie e non vediamo l’ora di riunire le persone a casa per costruire questo nuovo set”.

Il set LEGO Ideas Home Alone è una replica fedele della famosa casa in cui Kevin è stato lasciato solo a respingere i ladri maldestri Harry e Marv. Il set comprende diverse stanze distinte al piano terra, primo piano, mansarda, cucina e seminterrato. Altre caratteristiche includono il furgone dei ladri e una casa sull’albero con una fune. Il set è pieno di easter egg del film ed è completato da cinque minifigure chiave, tra cui Kevin, Harry, Marv, il vecchio Marley e la mamma di Kevin, Kate. Con ben 3.955 pezzi, è anche il più grande set LEGO Ideas di sempre.

Il set LEGO Ideas Home Alone è disponibile su LEGO.com/HomeAlone e LEGO Store dal 1° novembre 2021 al prezzo di vendita consigliato di 249,99 €.

Dettagli:

Età – 18+

Misure modello: Larghezza: 13,7 pollici/34 cm Profondità: 13,7 pollici/34 cm Altezza: 10,7 pollici/27 cm

3.955 pezzi

Completo di cinque minifigure chiave del film tra cui Kevin, Harry, Marv, Kate e il vecchio Marley.

Le pareti si dividono al centro per aprirsi lateralmente e rivelare completamente l’interno, e il tetto si apre verso l’alto.

Ogni piano è modulare e smontabile per consentire un facile accesso all’interno del modello

Il set include anche la casa sull’albero e il furgone Wet Bandits Oh-Kay

Prezzo: 249,99 €

Autore originale del progetto LEGO Ideas: Alex Storozhuk

Designer LEGO: Antica Bracanov e Enrique Belmonte Beixer

Con l’arrivo a novembre del reboot del franchise Home Alone, questo set è sicuramente un incauto acquisto che non potrà mancare nella vostra collezione.