Home Sweet Home Alone: il trailer ufficiale del film reboot su Disney+

Il 12 novembre sarà un giorno particolare per tutti gli appassionati di Mamma, ho perso l’aereo, considerando che uscirà il film reboot intitolato Home Sweet Home Alone, di cui è stato da poco diffuso il trailer, e che sarà disponibile su Disney+.

Ecco il trailer di Home Sweet Home Alone.

La produzione 20th Century Studios, in arrivo il 12 novembre su Disney+, deriva da una sceneggiatura di Mikey Day & Streeter Seidell ed è diretta da Dan Mazer.

Nel cast ritroviamo Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates (il protagonista di JoJo Rabbit), Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki e Chris Parnell.

Questa la sinossi ufficiale:

Max Mercer è un ragazzo dispettoso e pieno di risorse che è stato lasciato a casa mentre la sua famiglia è in Giappone per le vacanze. Così, quando una coppia sposata che cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer, tocca a Max proteggerla dagli intrusi… e farà di tutto per tenerli fuori. Ne deriveranno delle esilaranti peripezie di proporzioni epiche, ma nonostante il caos assoluto, Max si renderà conto che non c’è davvero nessun posto come la propria “casa dolce casa”.