Kick-Ass: Mark Millar smentisce le possibilità su un terzo film, ma apre ad un’ultima storia

Mark Millar ha di recente parlato di Kick-Ass e della possibilità di vedere un terzo lungometraggio dedicato, anche se l’autore ha smentito questa cosa, aprendo però ad una futura ultima storia. Ricordiamo che fino ad ora sono stati realizzati due lungometraggi sul fumetto.

Parlando a ScreenRant Millar ha detto:

Posso dire che è divertente il fatto che a volte balzi fuori un qualcosa su un terzo Kick-Ass, ma non è mai una notizia vera. Di solito succede che uno dei vecchi attori venga intervistato, e quando gli si chiede se ci sarà un altro film e risponde ‘non lo so, forse’, allora viene scritto che un possibile nuovo Kick-Ass è in sviluppo. Ma non ci sono mai state delle discussioni a riguardo.

Parlo con Matthew Vaughn tre volte a settimana, lui è uno dei miei migliori amici, ma non abbiamo alcun piano, perché io sono impegnato con Netflix, lui con Apple, e Kick-Ass è della Universal. Perciò non ci sono dei piani, anche se in futuro ci potrebbe essere un’ultima storia da raccontare che farà da gran finale. Mi piace questa cosa perché ci permetterebbe di andare avanti e di vedere i personaggi in posti diversi. Perciò ad un certo punto potrebbe uscire fuori una nuova storia. Ma che nessuno creda che ci sia un Kick-Ass 3 in sviluppo perché, al cento per cento, non è così.