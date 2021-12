Il Cyberquad di Tesla diventa un giocattolo per bambini: costa 1900 dollari

Giusto in tempo per Natale, Tesla ha messo in vendita una versione giocattolo del quo Cyberquad elettrico. Costa 1900 dollari.

Il Tesla Cyberquad diventa un giocattolo per bambini. Una versione ‘mini’ dell’atteso quad elettrico ha fatto la sua comparsa sullo store ufficiale della casa automobilistica.

Ve lo ricordate il Cyberquad di Tesla? Era stato presentato assieme al Cybertruck, proprio come accessorio da vendere assieme al pickup elettrico. Da quella presentazione ad oggi non se ne è (quasi) più sentito parlare, salvo qualche dichiarazione di Elon Musk che lasciava intendere il peggio.

Oggi il quad è tornato, ma in una nuova veste. Tesla ha aggiornato il catalogo del suo store ufficiale, tra le tante novità troviamo anche una versione giocattolo dell’atteso quad. Questo quad elettrico brandizzato Tesla può viaggiare ad una velocità di 16 Km/h ed è indicato per i bambini sopra agli 8 anni.

Il giocattolo è in grado di percorrere 24 Km con una singola carica, che richiede in totale 5 ore. Il costo? Non è di certo economico, ma nemmeno troppo eccessivo. Si parla infatti di 1900 dollari. Da un’azienda che vende un fischietto per 50$ ci si poteva aspettare decisamente di peggio.

Quanto alle prime consegne: Tesla non garantisce che il Cyberquad giocattolo arrivi prima di Natale. Peccato, avrebbe sicuramente fatto contento più di qualche bambino. E non solo: esiste un vivace gruppo di collezionisti di accessori e gadget brandizzati Tesla. Siamo sicuri che anche questo quad giocattolo diventerà presto un oggetto di culto.