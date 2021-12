The Abandons: ecco il nuovo progetto Netflix del creatore di Sons of Anarchy

Kurt Sutter, il creatore di Sons of Anarchy, è pronto a lavorare ad un nuovo progetto per Netflix, che sarà intitolato The Abandons: si tratta di un western. Sutter è stato ingaggiato da Netflix dopo che nel 2019 l’autore ha rotto i rapporti con FX.

Descrivendo a Deadline il progetto su The Abandons Kurt Sutter ha dichiarato:

Sono sempre stato affascinato dalle origini di Cosa Nostra, e di come questi siciliani fossero emarginati dagli aristocratici. E per difendersi dai baroni queste famiglie si sono unite per prendere loro stesse il controllo, e fu così che nacque Cosa Nostra. Però per questa serie ho avuto anche altre influenze, come ad esempio Bonanza, che durante la pandemia ho riguardato. Quando ero piccolo la vedevo sempre, e ricordo in particolare un episodio in cui una persona viene uccisa e Hoss vuole vendicarla, e così diventa una fo***a vendetta oscura.