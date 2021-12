Guida ai Regali di Natale 2021

Torna come ogni anno la nostra leggendaria Guida ai Regali di Natale: la nostra selezione di prodotti per tutte le tasche, per nerd e babbani.

Sei un babbano o una babbana e non sai cosa regalare al tuo amico o fidanzato nerd? Sei in cerca dell’Incauto Acquisto da fare sotto Natale con la scusa dell’auto regalo? Ci pensiamo noi a dirti dove buttare i tuoi soldi!

Ormai questa introduzione è storica come la guida ai regali di Natale, quindi non la cambio mai. Ma tanto manco l’avete letta, starete già scrollando come matti cercando qualcosa da comprare visto che il Natale si avvicina.

Questa guida è un mix di nuovi prodotti presentati durante l’anno in Mailtime, il mio format video dedicato all’unboxing di prodotti legati alla cultura pop, alla tecnologia, etc… e di altri regali di Natale invece per così dire “storici”, che sono entrati nelle mie guide anni fa e che ancora meritano di essere consigliati a voi che mi leggete. Quindi è pià che normale che troviate nella guida ai regali di Natale di quest’anno anche prodotti già presentati lo scorso anno: nel caso quello che faccio è aggiornare il prezzo di vendita ed eventualmente la descrizione.

Come vi ricordo ogni anno… aggiungo oggetti tutti i giorni fino a Natale, quindi la guida che vedete oggi molto probabilmente non è quella definitiva, tornate anche domani se non avete trovato qualcosa che vi interessa.

È il nono anno che pubblico questa guida che ha da sempre un grande successo: migliaia di persone la leggono ogni anno per scegliere i loro regali di Natale, se siete nuovi benvenuti, se siete “vecchi”… bentornati!

Calendari 2022

Un regalo sempre gradito a Natale: un bel calendario per l’anno che viene, minima spesa, massima resa. Vi consiglio sotto i migliori calendari 2022 dedicati agli argomenti a me graditi, sperando di incontrare i vostri gusti.

Calendario Ukiyo-e: Hokusai e Hiroshige L’ukiyo-e (浮世絵 “immagine del mondo fluttuante”) è un genere di stampa artistica giapponese su carta, impressa con matrici di legno, fiorita nel periodo Edo, tra il XVII e il XX secolo. Avrete sicuramente già visto queste bellissime immagini che “funzionano” alla grandissima come calendario, le adoro. Tra i tanti calendari dedicati all’ukiyo-e su Amazon vi consiglio questo che costa poco e raccoglie le migliori immagini di due colossi del genere, Katsushika Hokusai e Utagawa Hiroshige. Davvero splendide le immagini raccolte e ben fatta la parte dedicata al calendario mensile, con una grafica minimal che funziona benissimo insieme alle immagini dei maestri giapponesi. Da 15€ Calendario A Song of Ice and Fire È passato abbastanza tempo da far tornare la saga di Martin finalmente ancora una roba solo per nerd e non un fenomeno di massa? Possibile, sì. Ora potrete comprarvi un calendario con i personaggi e i luoghi come li immagina una illustratrice eccezionale come la Sestayo e non con una nana tinta che fa Daenerys. Questo è davvero splendido, fidatevi. Da 19,45€

Calendario Rick & Morty La serie animata migliore dell’universo conosciuto, e se non siete d’accordo avete sbagliato dimensione, nella mia sono tutti d’accordo con me. Costa pochissimo e c’è pure il poster centrale da staccare e usare a fine anno. Da 10€ Calendario Hubble Space Telescope 2022 Le immagini che ci ha regalato Hubble negli ultimi decenni di duro lavoro sono semplicemente eccezionali e cosa meglio di un bel calendario per rendergli onore? Da 24€ Calendario di mattoncini LEGO Sai quelle robe che monti pensando di aggiornarlo tutto l’anno e invece lasci sulla scrivania fisso sul 3 febbraio fino a dicembre? Eccolo. Ma magari voi non siete come me e questo è perfetto… costa anche un botto, così vi sentite in colpa se non lo aggiornate. Da 53€

Computer da Gaming NZXT

Allora, quello dei computer “da gaming”, o meglio, la sacra arte della PC Master Race, è un argomento davvero sconfinato, in cui non ci si avventura senza mesi, anni, una vita di ricerca… a meno che non vi affidiate a NZXT, che ha portato nel settore il bel design, la facilità di assemblaggio, la qualità dei componenti e un modo semplice di acquistare online sia che vogliate scegliere voi ogni componente, sia che cerchiate un PC preassemblato e pronto all’uso.

Con NZXT BLD costruirvi il vostro PC dei sogni direttamente online, indicando il vostro budget, i giochi a cui volete giocare o il chipset su cui basare la build. Il sisteva vi proporrà una soluzione in base a questi primi parametri e potrete poi sbizzarrirvi cambiando ogni elemento se necessario. Davvero fighissimo, provate.

Oppure se non avete lo sbatti di configurare tutto, o se state semplicemente facendo un regalo (e che regalo! è per me? lo state regalando a me? mamma sei tu?!?) allora vi basta andare nella sezione PC Starter, lì non sbagliate di sicuro.

In ogni caso avrete sempre la garanzia di 3 anni su tutti i componenti, l’assistenza telefonica in italiano a vita e la consegna in 24 ore lavorative!

(consegna in 48 ore per le versioni custom)

Maaaammaaa guarda quaaaa!

Tazze Nerd

Una bella tazza fa la differenza in cucina, in ufficio, dove vi pare: potete usarla come una tazza e berci i vostri intrugli preferiti, oppure come porta penne, soprattutto quando è tematizzata come quelle che vi propongo sotto. Se non ne vedete di interessanti qua sotto, vi ricordo che è tutto l’anno che ne raccolgo nella mia selezione su Amazon.

Friends Molto carina questa tazza che ricrea lo spincino iconico di Friends, ma può anche ospitare una foto dentro alla cornice, un modo di personalizzarla, magari con una foto significativa per la persona a cui la regalerete. Da 13€ Geeki Tikis Costano troppo, ma sono bellissime: non sono tazze, ma bicchieri da cocktail in stile “Tiki Bar” hawaiano, in ceramica e con le fattezze di personaggi tratti dalla cultura Pop. Irresistibili. Da 35€ Sono davvero tantissime e dedicate a tantissimi temi diversi, esistono anche in plastica (costano 10€ in meno) e ci sono altre forme, date un’occhiata su Amazon.

Central Perk Il tazzone del Central Perk da Friends… sempre bellissimo e gradito ad ogni fan della serie. Da 22€ NASA Vabbé, un grande classico intramontabile per tutti gli appassionati di esplorazione spaziale. 11,50€

Un gran bel set di ben sei tazze da latte, vi ci fate il servizio completo, spendendo davvero poco. Magari potete regalarne solo una parte e tenerne una o due per voi… 38€

Nerd Coffe Table Books

Un grande classico di Incauto Acquisto: i libroni da tavolino del caffè, a tema nerd. Da tenere in salotto e sfogliare, da soli o con gli amici. Bellissime raccolte di ogni tipo, ispirate ai temi che ci piacciono. In questa guida del 2020 inserisco solo gli ultimi segnalati, ma li trovate tutti quanti nella mia lista su Amazon.it

Ci sono ora diversi Echo Show disponibili in Italia, ma personalmente vi consiglio di prendere la prima generazione dell’Echo Show 8, che va benone e che uso tutti i giorni in studio: lo potete usare per controllare i dispositivi compatibili con Alexa, per ascoltare musica o podcast, per guardare serie o film su Netflix o Prime Video, per controllare le camere smart in altre stanze, come video citofono se avete un campanello smart… gli usi sono davvero tanti. Da 120€

Cassette organizer ripieghevoli

Sto in fissa per ste cassette per la frutta ripieghevoli che possono essere anche usate in casa o in ufficio per organizzare cose, mi piacciono da matti in libreria per sperare le mille minchiate che ho. Ve le ho mostrate in Mailtime 81, date un’occhiata perché sono davvero fighe. da 30€

Queste di Ay-Kasa sono più grandi e un po’ più costose, ma sono disponibili in una infinità di colori, tra cui un adorabile rosa.

Victorinox Tomo Bello questo nuovo “Tomo” di Victorinox che è economico e dal design diverso dal solito. C’è in tanti colori diversi e mi piace assai. Da 24€ Pasta e Sabbia Intelligente Lo sapete cosa sono i fluidi non newtoniani? No? non ha importanza. Sappiate però che sono molto divertenti da utilizzare: la pasta intelligente si estende come gomma da masticare, rimbalza come una palla, si strappa come la carta e si può scheggiare come la porcellana. La sabbia invece sembrerà muoversi da sola e prender vita. La sua plasmabilità e la piacevolissima sensazione tattile che ne deriva sono inoltre perfette per terapie riabilitative della mano. Sabbia Intelligente da 5€

Pasta Intelligente da 6€ Colla modellabile Sugru Questa gomma siliconica è davvero multiuso e vi salverà la vita in più di un’occasione: si può utilizzare per riparare qualsiasi cosa o per altri usi incredibili. Da 14€

Scratch Map Vuttana quanto avete viaggiato! Siete troppo i numeri uno dei viaggiatori eh? State comprando questa mappa da cui è possibile grattare via le nazioni che già avete visitato. 17€ Coltellino Victorinox Un classico intramontabile, chi non ne ha sempre desiderato uno? Il mitico coltellino di Victorinox è sempre un regalo gradito. Da 22€ Thule Subterra PowerShuttle Una borsetta perfetta per tenere tutti gli accessori, cavi e minuteria da portarsi dietro in viaggio o nella quotidianità. Ottimi i materiali e il progetto, Thule non sbaglia un colpo in queste cose. Da 25€

LEGO Botanical Collection

Tra i set più interessanti e particolari arrivati grazie al nuovo interesse di LEGO per il target adulto all’interno del programma “Adults Welcome” ci sono le piante e i fiori, tre set in particolare, che possono arredare e al tempo stesso divertire, all’interno della LEGO Botanical Collection.

Ne ho parlato in uno speciale qua sul sito, date un’occhiata:

Dalla pianta completa di vaso fino al mazzo di fiori: LEGO ha presentato negli scorsi mesi diversi set molto interessanti che riproducono piante e fiori e sono pensati per essere esposti in casa. Possono essere un bellissimo regalo, per sé stessi o per i propri cari, magari da montare insieme e poi esporre.

Zenith 590 Mix Edizione speciale della mitica 590 di Zenith, che insieme alla 548 è nella storia del design italiano… oltre ad essere un’ottima cucitrice. In questa versione “mix” poi è irresistibile. Da 29€

Mighty Mug Go La appoggi al tavolo, provi a dargli una spinta, ma lei non casca. Questo borraccia thermos ha un sistema speciale che non la fa cadere per sbaglio, è incredibile. 18€ per questa versione piccola da mezzo litro.

L’ho intervistata la scorsa primavera durante l’UltraPop Festival e me ne sono innamorato. La Samantha nazionale non si batte, è inutile. Ovviamente posso solo consolarmi con la sua Barbie, visto che è inarrivabile. Samantha, call me. Da 33€

Leatherman Signal Allora, qua parliamo di roba da veri uomini eh, ma ve la propongo in una colorazione particolare che mi fa impazzire, questa versione “aqua” del mitico multiuso Signal di Leatherman è bellissimo quanto costoso. Donne, se lo regalate al vostro uomo vi sarà riconoscente per tutta la vita. Da 159€ Alcatel 20-19G Senior Phone Serve un cellulare facile, coi tasti grandi e senza tante funzioni inutili per i vostri genitori? O per i vostri nonni? Ecco il cellulare per l’anziano! :D 39€ Braun BNE 001 La calcolatrice disegnata da Dieter Rams che è entrata nella storia del design. La conosce bene anche Apple… Quest’anno ve la propongo anche in bianco, davvero bellissima, ma occhio che costa molto di più. Per collezionisti, da 35€

Avete comprato un iPhone 12 o 13 e adesso vi serve un caricatore da auto che supporti il Magsafe, così potete entrare in auto e attaccare magneticamente l’iPhone al caricatore senza tanti sbattimenti. Ecco una soluzione economica e pratica. 31€

Amazon Kindle Base Ogni anno vi consiglio un Kindle, solitamente il Paperwhite. Ma quest’anno vi consiglio di comprare il nuovo Kindle base: ora ha anche la luce, costa pochissimo e va benone. E poi c’è anche in bianco, bellissimo. 80€

Fujifilm instax SQUARE SQ 1 Questa è davvero da epic hipster, ma è anche una delle camere più vendute al mondo, lo sapevate? A quanto pare il fascino della stampa instantanea non tramonterà mai. Scatta e stampa le foto come facevano nel Giurassico, diventa anche tu un fotografo delle caverne! Questa Square ha il look delle vecchie Polaroid, ma con la tecnologia moderna di Fujifilm, che fli fa fare delle belle foto invece che delle merde inguardabili come una volta. Da 90€

Ghostbusters

Playmobil Ghostbusters Ecto-1 La linea dedicata ai Ghostbusters di Playmobil per me è eccezionale, ho comprato tutto. Se dovete proprio scegliere allora la Ecto-1 è da comprare per forza: bellissima, con luci e suoni! 50€ Ghostbusters Employee Welcome Kit Il kit del nuovo assunto Ghostbuster: contiene tutta una serie di accessori e gadget fantastici a tema, dalla patch con “rookie” all’adesivo no-ghost, la mappa di New York e mille altre cose, super per un fan degli acchiappafantasmi! 35€ Lampada Logo Ghostbusters Non è enorme, è 20x20cm, ma fa la sua porca figura sulla vostra scrivania, ve lo assicuro. Da 48€

Vabbé, un brucia incenso a forma di trappola per fantasmi da Ghostbusters… ma di cosa stiamo parlando?!? Da 67€

Trolley Piquadro Seeker Il miglior trolley rigido che ho provato in questi anni. Grande qualità dei materiali e ben fatto sia dentro che fuori. Le ruote sono fantastiche e in alcune versioni arriva anche con il localizzatore bluetooth di Piquadro. Esiste anche una versione con porta computer portatile frontale, comodo ai controlli aeroportuali. Da 190€ Echo Wall Clock È un orologio da parete dal bel design minimal che si integra anche con l’assistente vocale Alexa: potete impostare conti alla rovescia e allarmi direttamente con la voce, il tutto integrato nell’ecosistema di Amazon. 30€

Trolley AmazonBasics Amazon con la sua linea di trolley ha distrutto il mercato: sono assolutamente i migliori per rapporto qualità / prezzo, senza storie. Se non siete dei viaggiatori assidui già la versione cabin è ottima. Se poi vi serve un trolley più grande la versione da 68 cm è perfetta per essere imbarcata e si espande pure con una cerniera dedicata. E oltre al nero ci sono anche altri colori se preferite. da 50€ Grand Soleil Gruvyer La sedia super classica di Grand Soleil, la Gruvyer, sarebbe da esterno, ma per me è bella anche in casa. C’è di tanti colori, vi consiglio questo bel arancio. Da 46€

È il compressore che ho in studio, ogni volta che lo vedete in un video mi chiedete nei commenti dove comprarlo perché è giallo e bello. Da 136€

Apple AirPods 3 Se avete un iPhone o altri prodotti Apple sono l’acquisto migliore che possiate fare quest’anno se vi servono delle cuffie. Super pratiche, si sincronizzano automaticamente con tutti i vostri device Apple (iPhone, iPad, iMac, MacBook… e perfino Apple TV!) hanno un’ottima autonomia e un suono assolutamente sopra alla media. Costicchiano, ma una volta che comincerete ad utilizzarle mi ringrazierete. Da 199€