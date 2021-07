OnePlus Nord 2, recensione: must buy

Non era scontato che la scelta di OnePlus di optare per un processore Mediatek invece dei più blasonati Snapdragon di Qualcomm si rivelasse vincente, ma posso dirvi subito che la sfida è vinta e che questo OnePlus Nord 2 è uno smartphone eccezionale per il suo prezzo di listino: 399€

Vediamo in questa recensione perché questo OnePlus Nord 2 si candida a miglior smartphone Android nella fascia media del mercato.

Dotazione

Il packaging e la dotazione di OnePlus è ancora una volta di ottimo livello: troverete un caricatore veloce da ben 65W con attacco USB-A, il solito cavo rosso di OnePlus, questa volta da USB-A a USB-C, e anche una custodia in silicone trasparente che non è affatto male:

Design

Questi smartphone sono ormai tutti molto simili tra loro e OnePlus in questo caso non ha osato particolarmente, ma il risultato è comunque più che apprezzabile. La scocca è in plastica ben verniciata e il retro è in vetro ed è interrotto dal gruppo fotografico che ricorda nel design quello di OnePlus 9 Pro, il top di gamma di OnePlus.

Il Nord 2 è uno smartphone grande, ma non gigante. Si maneggia abbastanza facilmente con una mano e pesa relativamente poco, poco meno di 190 grammi. È un telefono ben bilanciato che si tiene in mano volentieri, aspetto non scontato ultimamente.

È presente anche il selettore fisico della suoneria/stato, da buona tradizione OnePlus, subito sopra al tasto di accensione, sulla destra. A sinistra c’è il solito bilancere del volume. Tutti i tasti sono in metallo.

I colori inizialmente disponibili sono un classico nero e un azzurro davvero particolare, quello che avevo in prova e potete vedere nelle mie foto in questa recensione.

Hardware

OnePlus per questo nuovo Nord 2 ha optato per un chip Mediatek: il Dimensity 1200-AI octa core a 3GHz affiancato da un processore grafico Mali G77 MC.

Il Dimensity 1200 è il nuovo top di gamma di Mediatek e va che è una meraviglia, raggiungendo valori Antutu vicini a quelli del ben più blasonato Snapdragon 888 di Qualcomm. Questa è chiaramente un’ottima notizia,

Il modello base già disponibile di OnePlus Nord 2 viene venduto a 399€ con 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 3.1 che, pur essendo non espandibili, dovrebbero bastare alla maggioranza degli utenti per un uso normale. È poi in arrivo a fine mese anche la versione da 12/256 a 499€

È presente un lettore di impronte all’interno del display che funziona benone e la connessione è all’ultimo grido, con 5G, Wi-Fi ax dual band, Bluetooth 5.2 e chip NFC. Il OnePlus Nord 2 non ha il jack cuffie, ma l’audio integrato riesce a tirare fuori un buon suono stereo.

Lo schermo è da 6,43 pollici e monta un pannello Fluid AMOLED da 90 Hz con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) che si estende per tutto lo smartphone, lasciando solo un classico buco rotondo in alto a sinistra per la camera frontale. Il pannello da 90Hz va alla grande e restituisce grande fluidità insieme alla potenza del SoC. È un bel pannello OLED insomma, piacevole da guardare e da utilizzare.

Ottima anche la autonomia grazie ad una batteria da 4.500 mAh che viene ricaricata in soli trenta minuti dal caricatore super veloce fornito in confezione da ben 65W.

Mediatek sta dimostrando di poter competere alla pari o quasi, costando meno. Questo significa in pratica che OnePlus ha potuto risparmiare con un processore che va comunque una sassata e reinvestire quanto risparmiato in un reparto fotografico migliore.

E a tal proposito…

Fotocamera

Come scrivevo poco sopra, il reparto fotografico del OnePlus Nord 2 è di tutto riguardo nonostante il prezzo da medio gamma: OnePlus ha inserito addirittura lo stesso sensore del suo top di gamma OnePlus 9 Pro: il IMX766 di Sony da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine che da solo per quanto mi riguarda vale i 399 euro richiesti per questo telefono.

Il sensore di Sony è montato sulla camera wide principale, camera che regala foto davvero ottime: pari ai top di gamma del settore con buona luce e molto vicini al top attuale con poca luce, anche con la modalità notturna che restituisce scatti davvero inaspettati.

È chiaro che il reparto fotografico, per questo prezzo, purtroppo in pratica si ferma qua: c’è il solito grandangolare da 8 megapixel, appena discreto, e la solita e totalmente inutile (ma perché?!?) terza camera monocromatica da 2 megapixel. La camera frontale è ok: una 32 megapixel più che discreta.

Non c’è una camera con una focale più spinta e lo smartphone cerca di simularla con dei crop della wide, ricreando un 2x e un 5x… il risultato rimane apprezzabile grazie ai tanti megapixel del sensore Sony, ma chiaramente non è certo ottimale.

Ecco tre scatti da ultrawide fino a 5x:

La camera principale si comporta bene anche con i video, registrando in 4K/30 e restituendo immagini anche ben stabilizzate. La camera frontale e la ultrawide invece si fermano a 1080, non particarmente belli e pure piuttosto tremolanti (il confronto con la stabilizzazione ottica e digitale della main camera è davvero impietoso)

Vi metto sotto una selezione di foto che ho fatto negli scorsi giorni, ricordatevi che sono ri-compresse e ridimensionate dal nostro CMS, quindi vi danno solo una indicazione di massima della qualità che si può ottenere con questo smartphone.

Software

OnePlus e Oppo hanno annunciato tempo fa che i loro rispettivi sistemi operativi OxygenOS e ColorOS basati su Android avrebbero condiviso la stessa base di codice e questo Nord 2 è il primo smartphone ad utilizzare il risultato di questo nuovo sforzo comune: OxygenOS 11.3.

La versione di AOSP di OnePlus, il suo OxygenOS, mi è sempre andato a genio in generale: non cerca di stravolgere l’esperienza utente pensata da Google (in questo caso con Android 11) e aggiunge solo una serie di utilità e funzionalità che possono risultare utili in alcune occasioni.

Quello che mi interessa di più è però il supporto: e qui ci sono ottime notizie visto che unificare il codice di Oppo e OnePlus gli ha permesso di promettere tre anni di aggiornamenti di sicurezza e due nuovi aggiornamenti di Android (presumibilmente fino ad Android 13 quindi)

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni Altezza: 159,12 mm

Larghezza: 73,31 mm

Spessore: 8,25 mm

Peso: 189g Display Dimensioni: 6,43 pollici

Risoluzione: 2400 x 1080 pixel 410ppi

Rapporto d’aspetto: 20:9

Frequenza di aggiornamento: 90 Hz

Tipo: Fluid AMOLED

Supporta RGB, Display P3 Caratteristiche Sistema operativo: OxygenOS 11.3 basato su Android™ 11

CPU: MediaTek Dimensity 1200-AI

GPU: ARM G77 MC9

RAM: 6GB/8GB/12GB LPDDR4X

Memoria: 128GB/256GB UFS3.1

Batteria: 4500 mAh (non-rimovibile)

Motore: motore lineare asse X

Ricarica rapida da 65W Camera Fotocamera Principale – Sony IMX766

Megapixel: 50M

Dimensioni pixel: 1,0 µm

Componenti obiettivo: 6P

OIS: Sì

Apertura: f/1.88 Fotocamera ultra-grandangolare

Megapixel: 8M

Campo visivo: 119,7°

EIS: Sì

Apertura: f/2.25 Obiettivo Mono

Megapixel: 2M

Apertura: f/2.4 Flash con doppio LED Connettività LTE/LTE-A

4×4 MIMO, supporta fino a DL Cat18 /UL Cat13 (1,2 Gbps /150 Mbps), a seconda del supporto dell’operatore

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4G/5G,2*2MIMO

Bluetooth 5.2, supporto aptX & aptX HD & LDAC & AAC

Abilitato per NFC

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC Porte USB 2.0 di tipo C

Vassoio doppia nano-SIM Audio Altoparlanti Dual Stereo

Supporto eliminazione del rumore Nella scatola OnePlus Nord 2 5G

Alimentatore di corrente Warp Charge 65

Cavo Warp di Tipo C (Supporto USB 2.0)

Custodia del telefono

Pellicola di protezione per lo schermo (già applicata)

Strumento per espellere il vassoio della SIM

Lettera di benvenuto

Guida di avvio rapido

