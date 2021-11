Uno Yacht virtuale è stato venduto per oltre 600.000 dollari

Qualcuno ha pagato 650.000 dollari per acquistare questo orribile Yacht virtuale. È un NFT e può essere usato all'interno del gioco 'The Sandbox'.

Realizzato dall’azienda Republic Realm, l’imbarcazione virtuale fa parte della The Fantasy Collection, una collezione di NFT di lusso. Oggetti virtuali che tuttavia si pagano con soldi verissimi. Il Metaflower Super Mega Yacht è stato venduto per 149 ether. La collezione, tra le altre cose, include isole private, motoscafi e molto altro.

La nave ha due elisuperfici, un idromassaggio e altri elementi lussuosi.

The Sandbox ricorda un po’ il Second Life dei tempi che furono. Riproduce un mondo parallelo e virtuale, dove gli utenti possono interagire tra di loro liberamente, creando nuovi oggetti e scambiandoli per altri beni e servizi, oppure per soldi reali.

L’economia all’interno del gioco non è nuova a questo genere di costose stramberie e, a dire il vero, sono sempre di più i brand mainstream che hanno annunciato l’intenzione di esplorare la possibilità di vendere oggetti all’interno del videogioco.

The Sandbox si è già candidato per diventare un modello di riferimento per il Web3, il metaverso che un domani rimpiazzerà quello che oggi chiamiamo internet.