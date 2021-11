RTX 4000 potrebbero arrivare nel 2022 con processo a 5nm di TSMC

Le pagine di Wccftech hanno da poco ripreso un rapporto arrivato da parte di DigiTimes, il quale potrebbe aver anticipato alcuni dettagli relativi alla nuova serie di schede video ufficiali realizzate da NVIDIA, che verosimilmente saranno proprio le tanto rumoreggiate RTX 4000 con architettura Ada Lovelace. A quanto pare, il rilascio dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno, mentre il processo produttivo utilizzato dalla compagnia è il nodo a 5nm targato TSMC, come era già emerso grazie a diversi leak arrivati in rete nel corso degli ultimi mesi.

A quanto pare, l’obiettivo è quello di offrire performance pronte a superare le Radeon RX 7000 della concorrenza, AMD, con una prima scheda video per datacenter e intelligenza artificiale che dovrebbe arrivare al più presto. Il design utilizzato per i prodotti dovrebbe essere lo stesso che gli utenti sono ormai abituati a vedere grazie alle ultime serie di GPU prodotte, anche se non dovrebbero mancare diverse innovazioni, proprio come avvenuto con le RTX 2000 e portato avanti dalle 3000.

Non ci sono per il momento grosse novità relative alle performance delle prossime schede video, le quali però a quanto pare avranno modo di presentarsi come un netto miglioramento rispetto alla scorsa serie, almeno per quel che riguarda le performance, fondamentalmente quasi pronte a raddoppiare.

Restano tuttavia le preoccupazioni relative alla disponibilità dei nuovi prodotti, che considerando la situazione attuale del mercato tecnologico e i problemi di produzione dei chip è tutt’altro che scontata, e stando a un recente report inoltre, approfondito all’interno di questo articolo, è possibile che le nuove RTX 4000 consumeranno molto più delle precedenti.

Siamo in ogni caso in attesa di novità ufficiali da parte della compagnia, che non ha ancora svelato i prodotti, mentre sembra che nel breve periodo avremo invece a che fare con delle revisioni di alcuni precedenti modelli, con una presunta RTX 3090 Ti ormai in cantiere da tempo.