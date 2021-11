RTX 4000 Ada Lovelace consumeranno il doppio delle RTX 3000?

Assieme a delle buone notizie per la nuova serie di schede video Ada Lovelace, sono anche arrivati dei dettagli non particolarmente entusiasmanti. Il noto leaker Greymon55, sempre pronto ad anticipare alcune informazioni del mercato della tecnologia, ha infatti parlato della prossima serie di schede video NVIDIA, che a rigor di logica dovrebbero essere le RTX 4000.

Nello specifico, pare che le stesse avranno sì modo di offrire performance fino a 2 volte superiori rispetto alle RTX 3000, ma al contempo aumenterebbero proporzionalmente anche i consumi, fattore che come Greymon55 stesso ha accennato, potrebbe non essere facile da accettare per tutti gli utenti.

Già diversi rumor in passato avevano accennato alla potenza delle nuove schede video a cui l’azienda starebbe lavorando, ma nonostante immaginare un aumento dei consumi particolarmente marcato non sia difficile, non è ovviamente detto che l’azienda non riesca a ottimizzare al meglio il tutto, presentando dei dispositivi comunque molto più performanti in proporzione rispetto a quanto pronti a consumare energia.

Double performance, double power consumption, can you accept it? — Greymon55 (@greymon55) November 5, 2021

I nuovi gioiellini del colosso dovrebbero già essere rilasciati nel corso del 2022 mese, considerando quanto suggerito però è possibile che la compagnia si spinga anche a fino al terzo quarto di anno. Sembra che quindi non servirà aspettare molto al fine di scoprire ulteriori dettagli in merito alla situazione, sperando che la nuova serie di schede possa riuscire a risultare più facilmente acquistabile rispetto alla scorsa, visto che per via della carenza di scorte molti consumatori si sono trovati in difficoltà e non riescono ancora a oggi a munirsi di un dispositivo della serie 3000.

Mentre non ci sono ancora dettagli ufficiali relativi alle nuove RTX 4000 Ada Lovelace, visto che NVIDIA non si è ancora sbottonata in merito alla situazione, siamo ancora in attesa di scoprire se nel mese di gennaio delle revisioni si faranno vedere, ne abbiamo parlato in questo articolo.