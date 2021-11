Peanuts: il trailer dello speciale di Natale su Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso il trailer dello speciale natalizio dei Peanuts che arriverà sulla piattaforma streaming il 10 dicembre, proseguendo la tradizione degli special animati dedicati ai personaggi creati da Charles M. Schulz nel 1950.

Ecco il trailer dello speciale di Natale sui Peanuts.

Lo speciale natalizio dei Peanuts che arriverà il 10 dicembre su Apple TV+ s’intitolerà For Auld Lang Syne, ed è il primo special che viene realizzato da Apple dopo la partnership con WildBrain. La storia s’incentrerà sul gruppo dei Peanuts che, dopo aver passato un Natale non molto positivo a causa dell’assenza della nonna, decidono di dare una svolta alle feste con Lucy che è intenzionata a organizzare il miglior party di capodanno di sempre. Tutto questo mentre Charlie Brown cerca di trovare una soluzione ad i suoi problemi prima che scocchi la mezzanotte.

In precedenza la piattaforma ha anche voluto dedicare un documentario a Charles M. Schulz, creatore di Snoopy e dei Peanuts, la cui memoria è tornata a vivere nel documentario Who Are You, Charlie Brown?, disponibile su Apple TV+ dal 25 giugno.

Ricordiamo che Charles M. Schulz ha pubblicato la prima striscia dedicata ai Peanuts il 2 ottobre 1950, mentre l’ultima striscia è uscita il 13 febbraio 2000.