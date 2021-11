La realtà virtuale per accertare le capacità di guida degli anziani, la prova in Corea

La Corea del Sud utilizzerà la realtà virtuale per accertare l’idoneità degli anziani alla guida. Il programma entrerà in una fase sperimentale, dopo una ricerca durata oltre tre anni. La Corea del Sud finanzierà l’iniziativa con un budget di circa 2,6 milioni di euro.

Il codice della strada della Corea del Sud è relativamente permissivo con gli anziani. Non esistono grossi limiti per gli over 65, che sono liberi di rinnovare la loro patente di guida. L’unica eccezione è per le persone a cui sia stata diagnosticata una grave demenza.

Le leggi sono simili a quelle italiane: per gli over 75 è richiesto un rinnovo periodico ogni tre anni. Gli over 65 hanno poi la possibilità di restituire volontariamente la loro patente se ritengono di non essere più in grado di guidare in sicurezza.

Eppure il tema è molto sentito: ogni anno la KNPA, l’agenzia delle forze dell’ordine coreane, attribuisce un numero preoccupante di incidenti alle difficoltà degli automobilisti più anziani.

Da qui l’idea di intensificare i controlli, usano uno strumento innovativo come la realtà virtuale per testare riflessi, memoria e lucidità mentale degli over 65.

Il test in realtà virtuale richiede all’automobilista di sottoporsi a due prove di guida simulata all’interno della replica virtuale di un’autostrada. Durante il test la simulazione ricrea tre possibili situazioni pericolose, mettendo così alla prova le capacità dell’anziano.