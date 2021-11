eBay acquista Sneaker Con, azienda che certifica l’autenticità delle scarpe da collezione

eBay continua ad investire nel collezionismo di nicchia. La piattaforma ha annunciato l’acquisizione di Sneaker Con, azienda specializzata nell’autenticazione delle scarpe da collezione. eBay collabora con Sneaker Con dal 2020. Dall’anno scorso ha iniziato ad offrire il servizio di autenticazione delle sneaker.

Funziona così: quando l’utente acquista un paio di scarpe di alcuni specifici brand su eBay, se l’acquisto supera i 100 dollari, le sneaker vengono prima inviate negli uffici di Sneaker Con, dove verranno sottoposte ad un meticoloso processo di autenticazione. In questo modo l’acquirente ha la sicurezza di aver acquistato un paio di scarpe originali e non un’imitazione.

Dall’anno scorso ad oggi, eBay ha certificato in questo modo l’autenticità di oltre 1,55 milioni di scarpe. In media su eBay sono indicizzate oltre 1,9 milioni di inserzioni a team sneaker ogni giorno.

Questa acquisizione ci aiuta a continuare a trasformare eBay, offrendo ai nostri utenti un livello di fiducia e confidenza sempre più alto ad ogni acquisto

ha detto Jordan Sweetnam, general manager di eBay North America.

Non solo sneaker: eBay offre servizi di certificazione analoga anche per gli orologi di lusso e le borse da donna vendute sulla sua piattaforma. Nel 2021 ha anche annunciato un nuovo sistema di scansione per facilitare la vendita delle carte collezionabili, come quelle dei Pokemon.