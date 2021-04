eBay introduce una funzione per scansionare le carte di Pokemon, Magic e Yu-Gi-Oh.

Le carte da gioco collezionabili hanno sempre avuto un ruolo estremamente importante all’interno di eBay, piattaforma leader nella vendite tra privati. Ora l’azienda ha annunciato una nuova feature interamente dedicata a questo hobby.

Tramite l’app sarà possibile scansionare le carte dei tre giochi di carte collezionabili più celebri al mondo: Pokemon TCG, Magic: The Gathering e Yu-Gi-Oh!. Grazie alla nuova feature sarà molto più semplice creare inserzioni e vendere le proprie carte.

La scansione arriverà sull’app ufficiale di eBay nel corso del mese d’Aprile, inizialmente supporterà esclusivamente le carte di Magic, mentre gli altri due franchise arriveranno il mese successivo. L’app è in grado di riconoscere automaticamente alcuni elementi della carta, a partire dall’immagine e dalla descrizione.

In questo modo l’inserzione sarà in gran parte pre-compilata, rendendo le fasi precedenti alla vendita estremamente semplici ed immediate. Purtroppo non sembra che l’app si spinga fino a riconoscere le condizioni della carta, né tantomeno suggerirà all’utente una possibile quotazione. Prezzo e condizioni dovranno essere inseriti manualmente dal venditore.

Tra il 2020 e il 2021 abbiamo assistito ad un’autentica rinascita del mercato delle carte collezionabili, in particolare grazie all’enorme domanda per le carte dei Pokemon — che sempre più collezionisti vedono come una vera e propria forma d’investimento. Ne avevamo parlato qui: