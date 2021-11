Blade: le riprese del film Marvel inizieranno nell’estate 2022

Secondo Production Weekly le riprese del film Marvel a tinte horror, Blade, inizieranno nell’estate del 2022 ad Atlanta, smentendo così l‘annuncio fatto da Marvel India che stabiliva per ottobre 2022 la data d’uscita del lungometraggio. Con le riprese di Blade che dovrebbero quindi iniziare nell’estate 2022 è probabile, a questo punto, una data di uscita in sala stabilita per il 2023.

Già una delle scene post-credits del film Eternals ha permesso di fare una piccolissima introduzione al personaggio, con Mahershala Ali che si sta scaldando per vestire i panni di Blade. L’ex interprete del character, Wesley Snipes, ha così raccontato il suo confronto con il prossimo interprete:

Ho parlato con Mahershala Ali, il fatto che sia stato ingaggiato per la parte non è un problema tra noi. Non mi riguardano le questioni di Blade e di personaggi di questo genere. Non sento la sensazione di perdita, e sono contento che sia stato ingaggiato Mahershala Ali, farà un ottimo lavoro. Gli ho consigliato di mantenersi in forma e di evitare di farsi male. Quando si lavora in un film d’azione viene richiesto di essere grandi atleti, e quindi bisogna evitare d’infortunarsi e si deve essere in buona forma.