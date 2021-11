Blade – Wesley Snipes su Mahershala Ali: “Farà un grande lavoro sul personaggio”

Wesley Snipes si è da poco espresso sul nuovo film dedicato a Blade, che avrà Mahershala Ali come protagonista. Secondo quanto dichiarato dall’ex interprete del personaggio a Yahoo! Mahershala Ali farà una grande performance.

Ecco le parole di Wesley Snipes sul nuovo Blade:

Ho parlato con Mahershala Ali, il fatto che sia stato ingaggiato per la parte non è un problema tra noi. Non mi riguardano le questioni di Blade e di personaggi di questo genere. Non sento la sensazione di perdita, e sono contento che sia stato ingaggiato Mahershala Ali, farà un ottimo lavoro. Gli ho consigliato di mantenersi in forma e di evitare di farsi male. Quando si lavora in un film d’azione viene richiesto di essere grandi atleti, e quindi bisogna evitare d’infortunarsi e si deve essere in buona forma.

La presenza di Wesley Snipes aleggerà comunque sul reboot, visto che il regista del nuovo Blade, Bassam Tariq, ha dichiarato che verrà reso omaggio alla vecchia trilogia.

Ciò che mi entusiasma del nuovo film che andremo a fare è il fatto che non c’è un canone di Blade, così come succede leggendo i fumetti e tutto il resto- ha detto Bassam Tariq- Il fatto che lui diventi un diurno è l’unica cosa che è già stabilita, e poi non possiamo togliere via tutto ciò che ha fatto Wesley Snipes, perché ha dato il via a tutto. Un uomo di colore ha creato l’universo che conosciamo, e questa è la verità. Per me lavorare con una persona di talento come Mahershala Ali, e come lo sceneggiatore Stacy Osei-Kuffour, è un vero onore. Sono dei veri talenti.