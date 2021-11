Xiaomi produrrà 300.000 auto all’anno, il Governo dà l’ok al maxi-stabilimento di Pechino

Il Governo dà l'ok al primo stabilimento per la produzione di auto di Xiaomi. La fabbrica produrrà 300.000 veicoli all'anno.

29—Nov—2021 / 10:43 AM

Xiaomi farà le cose in grande: il suo primo stabilimento automotive produrrà 300.000 veicoli all’anno. Lo annuncia il governo cinese, che ha autorizzato i progetti per la costruzione di un monumentale impianto corredato da uffici, un nuovo quartier generale che ospiterà i dirigenti incaricati di guidare la nuova divisione e un dipartimento ricerca e sviluppo.

La prima auto elettrica di Xiaomi è attesa per il 2024, l’azienda cinese investirà 10 miliardi di dollari.

Sarà un vero e proprio veicolo prodotto da Xiaomi. I dettagli sono ancora pochi, ad esempio non sappiamo se Xiaomi stringerà un’alleanza tecnica con un’altra azienda, già attiva nel settore automotive, né se il veicolo uscirà mai dai confini del mercato cinese. Non si esclude nulla: basti pensare che Xpeng, colosso delle quattro ruote cinese, ha ormai iniziato a vendere i suoi veicoli anche in Europa.

Xiaomi, scrive Reuters, sta anche potenziando la sua rete di negozi monomarca diffusi in tutto il mondo. In Cina i flagship store di Xiaomi potrebbero avere un ruolo centrale nella strategia di promozione della prima auto elettrica dell’azienda.