The Ferragnez: trailer della serie su Amazon Prime Video dal 9 dicembre

Amazon Prime Video ha rilasciato il trailer della docuserie The Ferragnez, in arrivo il 9 dicembre sulla piattaforma con un'uscita worldwide.

Amazon Prime Video sta cercando (o confermando, in questo caso) i suoi testimonial d’eccellenza e sicuramente Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia “regina” in tal senso in Italia: dopo l’apparizione del cantante in Celebrity Hunted e LOL – Chi ride è fuori e il documentario Chiara Ferragni – Unposted, arriva ora la docuserie/reality The Ferragnez, di cui è stato appena pubblicato il trailer ufficiale.

Una serie in otto puntate sulla coppia, la loro vita e i loro affetti, che sarà disponibile anche all’estero, sempre su Prime Video: del resto la popolarità di Chiara Ferragni, a differenza del marito, va molto oltre i confini nazionali.

Questa la sinossi ufficiale:

The Ferragnez – La Serie darà accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, raccontando un periodo speciale della loro vita insieme fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021.

Sarà uno sguardo inedito e intimo sulle gioie, le passioni, le lacrime e le ambizioni della giovane coppia.

Accanto a loro, oltre al piccolo Leone ci saranno i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

